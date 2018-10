La nerviosa actitud de Kathy Salosny en la entrevista con la Fundación Emilia

La animadora dijo que estaba a disposición de la fundación.

La detención de Katherine Salosny sigue siendo tema, ya que en el capítulo recién pasado de “No culpes a la noche” , la conductora entrevistó a la presidenta de la Fundación Emilia, quien además es la madre de la pequeña que falleció en 2014.

“Gracias, gracias por venir (…) Es difícil hablar de estos temas, y sobre todo cuando uno ha sido protagonista, me pareció pertinente. Yo lo pedí personalmente abordar el tema”, dijo la animadora.



Una vez avanzada la conversación, en la que también participó el abogado Daniel Stingo y el Jefe de Comunicaciones de Carabineros, el Mayor Diego Rojas, Kathy comentó que espera que su experiencia sirva para el resto de las personas.

Por último la ex Mucho Gusto se sinceró y manifestó que está disposición de la Fundación Emilia para cualquier cosa. “Yo lo agradezco, no se va a volver a repetir, de los accidentes se aprende también”.

Pese a la sinceridad de Kathy, los televidentes sintieron que la conductora estaba nerviosa y eso lo transmitía cada vez que hablaba.

MIRA LO COMENTARIOS:

#NCNTVN te pasaste Kathy, como puedes preguntar como si tú no tuvieras nada que responder??!!!!!es tan rara la situación que no sé si me incomoda, molesta , etc….. no sé, rara la cuestión 🤔

— Checho (@Checho265) 17 de octubre de 2018