Luis Jara colecciona los memes que protagoniza en redes sociales

Luis Jara ha hecho noticia en los medios y redes sociales desde que decidió refrescar su imagen y adoptó un estilo más juvenil.

En entrevista con La Cuarta, el cantante aseguró que se siente revitalizado desde que trabaja con artistas más jóvenes.

Esta nueva imagen ha dado que hablar entre los cibernautas y el comunicador lo sabe, ya que es consciente del poder de las redes sociales en esta nueva etapa de su carrera.

Por lo mismo, asegura que se mantiene activo en ellas para “no perderse”.

“Lo hago porque de lo contrario no entendería lo que está pasando. Me ha costado la conexión, pero no quiero quedar fuera”, comentó.

Además, aseguró que las críticas no siempre le afectan: “He vivido los ambos lados, no tengo rechazo a la crítica. Cuando la crítica es sin fundamento no me importa, no la veo”

Una muestra de esto son los memes creados con su imagen. El artista aseguró que le gustan y que incluso los colecciona.

“Conozco todos los memes, tengo una carpeta llena y algunos los tengo en cuadros. Me cuesta imaginar que alguien se dé el tiempo de hacer un meme con mi cara”, confesó el animador.

“Hay unos que son notables, como para Semana Santa que salió Jesucristo con mi cara, me cagué de la risa. El más gracioso: un afiche mío de la mujer fantástica”, agregó.

“Me cagó de la risa de mí, toda la vida he sido así. Siempre he tenido un perfil muy distinto, pero nunca ha sido una carga”, añadió.

“Hay una confusión, la gente se equivoca en el objeto. Para mí es una cualidad creerse, yo les enseño a mis hijos que se den valor. Nunca fui un tipo agraciado, no fui a colegio pagado, me siento orgulloso de lo que he logrado, jamás he pisoteado a alguien por lo que soy”, concluyó.