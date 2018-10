"Estás cometiendo un delito": Ale Valle en picada contra Viñuela y Lucho Jara por filtración de videos íntimos

Sigue la polémica causada por José Miguel Viñuela y Luis Jara luego de que este miércoles comentaran en el matinal de Mega que compartieron videos íntimos de famosos en la cena que ofreció Don Francisco en su casa en el marco de la Teletón 2019.

De acuerdo a los rostros de Mucho Gusto, otros famosos también compartían el material en redes sociales, nombrando incluso a Karen Doggenweiler y Carolina de Moras. Su “justificación” generó una ola de críticas contra los animadores.

La mayor crítica hasta el momento llegó de la mano de Alejandra Valle, quien hizo sus descargos en el programa Aquí y Ahora de El Desconcierto y Súbela Radio.

“No puede creer que de verdad Luis Jara y Viñuela hayan festinado con que se traspasaban videos privados que fueron robados a personas, que hay una investigación detrás, que no sabemos por qué se subieron a redes sociales, como el de Pato Laguna (…) Si lo reproduces estás cometiendo un delito también, y ellos festinan con que la Karen Doggenweiller lo mandó al grupo del chat”, señaló la animadora, consignó El Desconcierto.

También indicó indicó que la acción fue muy irresponsable y que es “seguir haciéndose el tonto” con temas delicados.

La animadora no se quedó ahí y criticó fuertemente la actitud “hipócrita” de parte de todo el matinal: Dicen que está bien festinar mandando fotos en pelota de las minas de la tele y después a ellas mismas las presentan en el programa y les da lo mismo, sin ningún pudor. Eso es no entender nada, eso es violencia. Tal vez no se suben a una micro o al metro hace tantos años que viven en otro mundo y lo lamento mucho”, concluyó.

Durante el jueves Mucho Gusto le bajó el perfil a la situación, contando los detalles de lo ocurrido en la cena como “una humorada”. Tanto así, que durante el inicio del programa bromearon con un Viñuela que estaba “castigado” en las afueras del canal, por el hecho.