La canción "doble sentido" que vuelve loca a Coté Quintanilla y que cantó en pleno matinal

Lo primero en que se fija es en la letra.

Este viernes María José Quintanilla se robó la atención en las Confesiones Matinales del Mucho Gusto, ya que contó qué tipo de canciones eran las que la prendían.

“El animalito” es el nombre del tema que aseguró que le encantaba, asegurando que ella es “autoctona” y “creativa”. “Me fijo en la lírica, si la letra es buena y me potencia ahí voy yo”.

Sus compañeros no pudieron aguantar las risas cuando escucharon la canción que dice: “Yo tengo un animalito que es una cosa muy rara, le gusta la carne cruda. No tiene patas y se para… Ese animalito no se cansa de jugar, se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar”.

MIRA EL MOMENTO ACÁ: