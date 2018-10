¡Se acabó el secreto! Diana Bolocco aclaró los rumores sobre su rol en Viña 2019

Aseguró que le gusta hacer todo con su marido.

“La Movida del Festival” es uno de los programas emblemáticos del evento, ya que tienen entrevistas exclusivas con los distintos artistas que estarán en la Quinta Vergara.

Pese a la importancia del espacio, aún se desconoce quiénes serán los animadores, pero los nombres de Diana Bolocco y de Cristián Sánchez suenas fuerte.

“Se rumorea mucho, me lo han preguntado 400 millones de veces, y honestamente a mí nadie me ha dicho que yo voy a ser la animadora de ese programa junto a Cristián. Hasta que no me lo digan, yo no me atrevería a confirmarlo”, comentó Diana en Sigamos de Largo.

Luego la hermana de Cecilia aseguró que “lo haría feliz”, ya que le gusta hacer cosas con su marido, por lo que es una “buena oportunidad” y que por eso le “encantaría”.