Las ex amantes de Álvaro Salas encendieron Primer Plano y se dijeron dolorosas verdades a la cara

El capítulo de Álvaro Salas y sus dos ex amantes definitivamente ha sido una polémica enorme esta semana. Y es que ya varios días atrás, Soledad Rodríguez dejó en claro que por su hijo luchará hasta el final, y si había que enfrentarse y mirarle la cara a la otra amante del hombre que hoy es padre de su hijo de 17 años, ella lo haría.

Primer Plano, el programa de Chilevision experto en abordar todos los escándalos faranduleros de nuestro país, una vez más logró encender las pantallas de todos los televidentes nacionales con esta transmisión que dio mucho de qué hablar.

Tatiana Merino era amante del comediante Álvaro Salas, pero jamás imaginó que él le era infiel con otra mujer, es decir, el hombre tenía una amante, y no le bastaba tener sólo una, sino que decidió que dos era una mejor opción.

La actriz viajó desde Australia después de que se revelara una tremenda demanda de paternidad al hombre que ella dijo haber estado enamorada por mucho tiempo.

A pesar de que Álvaro no ha querido enfrentar este capítulo en su vida, negando los hechos, y cercanos a él comentan lo devastado que está, Soledad y Tatiana se reunieron en Primer Plano.

El enfrentamiento entre estas dos ex amantes ha sido impactante y doloroso. Por su parte, la ex vedette simplemente no podía creer que de la nada haya aparecido una mujer con pruebas de paternidad confirmadas, de un hijo que ya tiene 17 años. Y en cuanto a Soledad, ella sólo espera que se compense lo que se le debe a su primogénito, y quiere olvidar este terrible capítulo de su vida.

¿Tú qué opinas?