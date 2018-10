¡Se acaba de filtrar el guión de “Pacto de Sangre“! Esto es lo que pasaría con Gabriel y Feliciano

”Pacto de Sangre“, la teleserie nocturna del Canal 13, se ha llevado el cariño de todo el público, y también se ha vuelto tendencia en redes sociales. A pesar de llevar pocas semanas al aire, ya se considera un programa querido por los televidentes.

Y, al parecer, hace poco se acaba de filtrar lo que sería parte del guión de la serie, a través de Twitter. Esta revelación tiene como protagonistas al detective Feliciano(Álvaro Gómez), Josefa (Loreto Aravena) y Gabriel (Pablo Macaya). Además se deja entrever cómo sería el final del “profesor” del grupo de amigos.

Se supone que el detective Feliciano (Álvaro Gómez) recibe una llamada de número desconocido a su celular. Al principio toma de decisión de cortarla, pero luego contesta con suma angustia. “Josefa, ¡perdóname! Te juro que yo no quería. ¡Lo juro! Gabriel no era quien parecía ser, no tuve más remedio. Perdóname”, se lee al final.

El personaje de Macaya es el que ha mostrado más remordimiento por el crimen de la joven Daniela, quien falleció en una despedida de soltero al golpearse la cabeza contra la orilla de una piscina. Tal ha sido el cargo de conciencia de Gabriel que la joven constantemente se le aparece, en forma de imagen, cuando él se encuentra solo en su hogar o conversa con sus amigos.

Recordemos que Pacto de Sangre ha promediado 10,1 puntos de rating, entre el 24 de septiembre y el 15 de octubre.

¿Esto será verdaderamente lo que pasará?