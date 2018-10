Daniela Castro se mostró en un ardiente bikini pero lo que escribió llamó más la atención

No hay duda que aún estamos en épocas en las que los estándares de belleza siguen importando, e impactado de una manera negativa en la sociedad. Desgraciadamente, aún se lucha por destacar que la perfección no existe y que, mientras uno se sienta feliz y cómodo con uno mismo, lo demás no importa.

Una fiel defensora de la belleza sin ataduras o estereotipos es Daniela Castrol, quien en más de una ocasión ha dejado inspiradores mensajes dejando en claro que es más importante ser feliz y aceptarse uno mismo, que caer en el juego barato de lo “los demás dirán“.

La ex panelista de “Mucho Gusto“, acaba de compartir una foto en la que luce un sensual bikini, pero lo que escribió en la publicación fue lo que se llevó realmente la atención. Esto fue parte de lo que escribió:

“Claramente no soy una mujer voluptuosa, estoy lejos de serlo. Muchas me escriben contándome que se acomplejan por tener poquísimas pechugas Y que al verme a mi tan ni ahí con el tema se ponen más seguras. Me encanta que sea así y las pueda ayudar. Pero Honestamente yo también a veces me acomplejo, en época de bañadores es un tema, a veces más que por mi es por los hombres, me da nervio que les importe, pero en verdad lo triste es que las mujeres son quienes más se fijan en esto, mil veces más que los hombres, son las que más hacen tema de algo que para mi no lo es tanto. Jajaja…“

Rápidamente, muchos de sus seguidores le agradecieron por el mensaje inspirador, y le dieron toda la razón.

¡Hay que amarse, siempre!