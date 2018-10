¿Es en serio? Guionista de “Pacto de Sangre“ no se quedó callado y habló sobre el guión que se filtró

La teleserie nocturna del Canal 13, “Pacto de Sangre“, ha impactado por completo a los televidentes, y aunque hasta ahora no suba de tercer lugar de sintonía, ya ha creado una base de fanáticos muy grande en redes sociales. Es por eso que, cuando se filtró el supuesto guión de la serie, todos querían saber si era falso o no.

Este supuesto guión técnico trataba de lo que veríamos en los próximos capítulos y que involucraba a Feliciano (Álvaro Gómez), Josefa (Loreto Aravena) y Gabriel (Pablo Macaya).

Según lo que se puede leer, el detective recibe una llamada a su teléfono en varias oportunidades de un número desconocido, sin embargo decide no contestar la llamada en dos oportunidades. Pero a la tercera llamada, responde y grita: “Josefa, ¡perdóname! Te juro que yo no quería, ¡Lo juro! Gabriel no era quien parecía ser, no tuve más remedio. Perdóname”, dando a entender que algo le podría haber pasado al profesor.

Los comentarios no se hicieron esperar, pero fue uno de los guionistas de la producción, Diego Muñoz, quien se encargó de matar rápidamente todo este “show“: “Amigos que ven #PactoDeSangre: Esa “filtración” no es tal. Gracias por el interés igual, los queremos mucho”.

Definitivamente podemos pensar que sí era el guión, y al filtrarse no le quedó de otra a la producción que simplemente negarlo y cambiar de versión… o de repente realmente era solo un falso guión.

¿Tú qué opinas?