Polémica ex Miss Chile llegaría a revolucionar a las "MILF"

Camila Recabarren fue desvinculada de La Red hace unos días, lo que ella misma confirmó a través de las redes sociales.

Pero como es la grúa televisiva, no estaría completamente cesante, pues ya estaría lista y dispuesta para llegar al canal TV+, ex UCV-TV y no a cualquier programa.

Según publicó ElFiltrador.com, la ex “Hola Chile” llegaría al programa “MILF” conducido por Claudia Conserva para ser panelista junto a Yazmín Vázquez y María Paz Jorquiera.