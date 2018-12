La tonificada espalda de la hija de Jazmín Valdés

La espalda de la hija de Jazmín Valdés acaparó esta jornada la portada de Las Últimas Noticias y es que a través de Instagram, la joven de 21 años subió imágenes que muestran su estado actual al que llegó tras pasar por una serie de inseguridades, según reveló en su propia red social.

El relato de Anahí Vega parte diciendo: “Espalda de mujer. Quizás muchos opinen que una mujer musculosa es poco femenina. Pero, les digo que… me importa una mierda. No voy a mentir, he pasado por un proceso de inseguridad con la transformación de mi cuerpo desde que entreno mucho, desde que estoy levantando mucho más peso, también pasé por el no quiero dejar de ser femenina (todo esto inducido por los comentarios de la gente al ver mis cambios corporales)”.

Más abajo aclara “nunca tuve como meta cambiar mi cuerpo, siempre me he sentido cómoda en todos sus estados y era obvio que ponerme a entrenar más y comer mejor me llevarían a un cambio inevitable, bajar porcentaje de grasa y ganar musculatura, tanto por el cambio de hábitos como por mi tipo de cuerpo y su tendencia a muscularse”.

Anahí mide 1.62 cm y pesa 53 kilos, pero ya levanta hasta 84 kilos de peso y tiene un índice de masa corporal de 15%, todo esto gracias a rutinas de 8 ó 9 horas de entrenamiento semanas, según explica.

“Mi cuerpo se fue haciendo más firme. Mis brazos crecieron mucho más en tres meses de full entrenamiento. Yo antes era de brazos flacos y, bueno, está el tema de la espalda que se fue ensanchando”, relata en entrevista con Las Últimas Noticias.

Al ser consultada si eso la había complicado respondió: “si, al principio tuve miedo de quedar muy ancha” a lo que se sumó que muchos en redes sociales le consultaban si no le daba miedo quedar como un tanque.

“Después de un trabajo mental subo estas fotos como ejercicio de aceptarme tal cual como me veo. Mi cuerpo seguirá cambiando y me gusta que refleje mis hábitos, no me importa como esté mientras con él pueda hacer lo que amo y si eso conlleva que se transforme no me importa, me gusta que mi cuerpo se vea fuerte, me gusta que mi cuerpo no cumpla con el estereotipo de mujer delicada, me gusta, me gusto y eso es lo único que importa”, afirmó.

Por último, escribió en su imagen en instagram “me encantaría que todas saliéramos de esas inseguridades estúpidas que nos causan los estereotipos de belleza y nos pusiéramos todas a hacer lo que nos dé la gana y nos haga feliz. Mujeres, podemos ser fuertes y sexies”.

