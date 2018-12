Daniela Aránguiz dice que fue víctima de bullying tras incidente en hotel

Daniela Aránguiz viaja a Estados Unidos de vacaciones, sin embargo, relajada no se va a ir, debido a un confuso incidente que la tiene, nuevamente, en el ojo del huracán.

La esposa del mago Valdivia explicó en conversación con La Mañana de Chilevisión la denuncia que pesa en contra de ella y su esposo.

Aránguiz aclaró que hay de por medio una constancia de Carabineros que la puede poner cualquier persona.

Según relató “estábamos comiendo con una pareja en el Hotel W y una garzona me empezó a molestar por lo típico por lo del cara de cuica. Fue reiterado se produjo una confianza que no había con ella”.

Daniela contó que “cuando Jorge pide la cuenta volvió a decirlo y esta niña se empezó a reír. La mina me empezó a decir insultos, Jorge la corre con el brazo para atrás. Yo no golpié a la mesera y Jorge solo la corrió para atrás con el brazo porque me estaba molestando”.

Aránguiz anunció que va a demandar a todos los involucrados.

“Espero que esté el audio y todas las imágenes del hotel. Voy a hacer una denuncia contra el hotel y contra el medio de comunicación”, porque no fueron dadas las versiones de todos los involucrados.