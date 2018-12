Lisandra Silva confiesa que le gustaría casarse con Raúl Peralta

La cubana se quedó en Chile por el bailarín.

Lisandra Silva se hizo conocida en nuestros país por su participación en “Doble Tentación” y por la relación que tuvo con Leandro Penna.

En dicho contexto, hace algunas semanas se confirmó que la ex chica reality había comenzado un nuevo romance con el bailarín Raúl Peralta, por lo que decidió quedarse en nuestro país.

“Sentí que había terminado un ciclo en Chile, que no me quedaba nada más. Nos acercamos más con Raúl, se ganó mi cariño, mi amor y mi confianza, todo de mi”, comentó Lisandra en una entrevista con TVN.

Luego la actriz habló sobre sus planes con Raúl y también fue consultada si en el futuro pensaba casarse con el bailarín.

“Sí, me casaría. En verdad, yo no quiero estar hablando mucho de mi relación porque eso fue algo que hice en el pasado y mira las vueltas que da la vida. Da tanto miedo decir lo que uno siente en el momento, porque en un rato te puedes sentir bien o mal. Pero ahora yo me siento plena, enamorada y feliz”, manifestó.