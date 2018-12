Conoce quiénes fueron los eliminados este viernes del programa “Rojo”

Este viernes se vivió una nueva jornada de eliminación en el programa de TVN “Rojo”, y dos fueron los artistas que partieron para siempre de esta segunda temporada.

Se trata del bailarín, Juanfra Matamala, tras una decisión unánime de sus compañeros, quien se enfrentó a Francisco Solar, Rodrigo Canobra y Pablo Ñancucheo.

El primero en presentarse fue Pablo y lo hizo con un musical de Peter Pan; Rodrigo Díaz destacó que preparara un show en tan poco tiempo. Lo siguió Juanfra, con un musical de Footloose; posteriormente Canobra con el tema Simarik. El último en mostrar su trabajo fue Solar con el musical de El planeta de los simios.

Gracias a las votaciones del público, el primero de ellos fue salvado, pero luego el jurado dejó a Juanfra y Francisco Solar como los nominados para la fila de eliminación.

Luego de no recibir ninguna votación, Matamala debió dejar el programa, pero antes manifestó estar “feliz de haber compartido con grandes artistas y esto no termina acá. Quizá es momento de emprender otro rumbo, buscar nuevas oportunidades; y desearle lo mejor a mis compañeros que están ad portas de la gala final”.

“Ya no voy a faltar más, así que no me pueden seguir retando. Los voy a seguir representando de la mejor manera, se vienen varios proyectos lindos”, sostuvo.

Por su parte, los cantantes que debieron enfrentarse fueron Emilia, Koke Núñez y Luis Zapata. El jurado salvó a Dides, por lo que se dio paso a la votación uno a uno.

Valeria Fernández y Emilia optaron por Luis, mientras que Raúl de Jesús por Koke, siendo este último eliminado.