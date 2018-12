El especial y emotivo mensaje que le dedicó Luli a Nelson Mauri

View this post on Instagram

#Repost @nelson_mauri (@get_repost) ・・・ Love u!! Siempre es rico verteee, aunque mucha gente no sabe te tengo mucho Cariño y yo más que nadie se cuanto te ha costado estar donde estas y estoy muy orgulloso de ti!! Tkm @nicolelulichile . Bello te mereces lo mejor🙏💛