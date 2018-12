Las sentidas palabras de María José Quintanilla tras la salida de Luis Jara de Mucho Gusto

Este viernes llegó el momento, en que finalmente el cantante Luis Jara, se despidió de su rol de animador de Mucho Gusto.

El objetivo del artista, es dejar en pausa su carrera televisiva y dedicar un tiempo, “más largo de los yo pensé”, como dijo Jara, a un tiempo de reflexión que será muy importante para su vida.

En medio de esta conmovedora despedida, sus compañeros de matinal, tuvieron palabras muy cariñosas para Luis Jara, y una de ellas fue la cantante y panelista María José Quintanilla, quien aseguró tener “la alegría de conocer los dos mundos de Lucho y los compartimos muy bien. Entiendo muy bien esta pausa, porque cuando la gente prende la tele y cree que se acaba a ‘las una’, cree que nosotros terminamos nuestra vida ahí y nos vamos felices, pero la vida continúa”, reflexionó la cantante.

Además, hizo énfasis en los origines de Luis, y destacó la persistencia que ha tenido en su vida. “Sólo veo a un niño que salió de un barrio muy normal, con sueños, con esperanzas y anhelos, que ha sacrificado toda su vida por la música y la comunicación para que usted prenda la tele en un día nublado y vea una sonrisa que quizás él no tiene, pero su trabajo es entregarle una sonrisa a usted, que está mirando”, añadió.

“Conocí a un hombre super generoso (…) que me cuida, me valora y me quiere mucho”, finalizó Quintanilla, para posteriormente abrazar a Luis, quien se mostró muy emocionado por sus palabras.