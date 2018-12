“No sé qué voy a hacer, no sé qué va a ser de mí”: La despedida de Lucho Jara junto a sus hijos

Este viernes Luis Jara se despidió del matinal Mucho Gusto y si bien recibió muchas palabras de apoyo, él también habló acerca de su partida de la televisión.

Esto fue junto a sus hijos mayores Nicolás y Luis, los chicos entraron al set del matinal de Mega, abrazaron al cantante quien dijo:

“En primer lugar quiero agradecerle a mis hijos… Y a través de ellos a toda la familia de Mucho Gusto, que es una familia gigante. Algunas personas piensan que me voy de vacaciones. No. Es un espacio importante de mi tiempo, mucho más largo de lo que yo pensé”, sostuvo.

Siguió agradeciendo “estos seis años intensos. Porque hay un Lucho Jara que ha aprendido a golpes que la vida tiene de lo bueno y de lo malo. Y se ha transmitido en vivo y en directo, todos los días cinco horas diarias”.

“No tengo otra cosa más que agradecer este período, este ciclo de mi vida profesional, a demasiadas personas que me han apoyado, que me han abrazado. Desde el más humilde colaborador hasta el más importante ejecutivo”, agregó el intérprete.

También se refirió al período de reflexión que tendrá, indicando que “estoy súper agradecido que Mega me deje hacer esta gran pausa donde no sé qué voy a hacer, no sé qué va hacer de mí. Simplemente quiero dejar un Lucho Jara atrás y traer uno nuevo. Fresco, más intenso y más sabio”.