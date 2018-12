“Vuelve un amor del pasado”: La predicción que sorprendió a Fran García-Huidobro

Una sorprendente predicción amorosa le hicieron la noche de este viernes en Primer Plano, a su conductora Francisca García-Huidobro.

Fue Vanessa Daroch quien le vio las cartas y afirmó que la animadora volverá con “un amor del pasado”.

Si bien todos preguntaron si se trataba de Julio César Rodríguez, la tarotista negó que sea él y agregó que se trataría de un hombre “canoso” y que hizo sentirse “niña” a García-Huidobro cuando estuvieron juntos.

Sin embargo, la animadora respondió: “Nunca he vuelto con un ex pololo. Nunca en mi vida. Hasta hoy. Pero, en mi historia pasada, nunca volví con mis ex parejas. Y no volví ni siquiera para un remember, un touch and go, nada. Se cerró, se guardó, se publicó… Si Vanessa tiene razón, me como mis palabras, me como a mi ex, que es lo más importante, y te escribo para darte las gracias”.

Vea el video aquí, minuto 38