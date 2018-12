Coté López sorprendió con malla trasparente y espectacular pantalón de latex

Por más sensuales que sean las fotos de Coté López, la esposa de Luis Jiménez no pierde jamás el sentido del humor.

La modelo publicó en su cuenta de Instagram dos fotos donde luce unos apretados pantalones rojos de latex y una parte superior de malla negra con gran transparencia, junto a un gracioso mensaje.

“@casa_emma eres un secoooooooo pero, por el amor De Dios no me hagas poner pantalón de látex en verano nunca más en tu vida y MENOS si no tienes talco a mano… gracias!! photo by “bolitas tristes” ay perdón “ by Matias”, escribió la rubia.

La foto ya acumula más de 28 mil reacciones y más de 360 comentarios.