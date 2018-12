A René O’Ryan le habrían detectado un nuevo tumor antes de morir

Este sábado se confirmó la muerte del exinstructor del reality “Pelotón” de TVN René O’Ryan, quien murió tras una ardua batalla contra un cáncer al esófago e hígado que lo afectaba desde hace unos dos años.

El exmilitar fue internado este viernes en el Hospital de Fach y falleció a las 17:00 horas del día siguiente. Ahora se conocieron más detalles. Según consigna Las Últimas Noticias, pocas semanas antes los médicos de O’Ryan descubrieron un nuevo tumor en el esófago, esta vez inoperable.

Sin embargo, cercanos a él aseguran que durante los últimos meses lo habían visto bien y que incluso exámenes que se había realizado poco tiempo antes no parecían estar alterados. Por esto fue una sorpresa su decaimiento.

“Al parecer había aparecido un tumor. Fue todo muy rápido. Hace tres semanas apareció esto. Yo no tenía idea. Al parecer no me quiso decir. Me acabo de enterar. Te juro que él había estado bien”, aseguró Pepa Celedón, amiga y excompañera de de O’Ryan en Peso Pesado.

René fue diagnosticado la primera vez en diciembre de 2016, pero no fue hasta junio de 2017 que reveló publicamente lo que estaba viviendo.

“Cuando comenzaron las primeras molestias yo estaba en la mejor etapa de mi vida, venía llegando de Europa con mi esposa y mi hijo. Ahí partieron las molestias que eran tarde, mal y nunca, y se daban cuando comía carne”, comentó el año pasado en el matinal Bienvenidos.

La aparición de un segundo tumor hicieron que los médicos le dieran un año de vida y que él decidiera dejar los tratamientos y quedarse sólo con una dieta creada por él, donde eliminó todas las grasas saturadas.

En el último tiempo comenzó a dar charlas motivacionales y siguió trabajando certificando a futuros Instructores de TRX, un sistema de entrenamiento basado en la realización de ejercicios en suspensión.