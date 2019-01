Raquel Argandoña cuenta por qué comenzó el conflicto entre Kika Silva y Vesta Lugg

Todo habría empezado cuando la canadiense estaba con Bruno Zaretti.

Este viernes quedó la grande en “Bienvenidos” luego de que Raquel Argandoña hablara sobre Kika Silva y el supuesto romance con Pangal.

Pero eso no fue todo, ya que también reveló una discusión entre la ex reina de Viña del Mar y Vesta Lugg, la cual habría comenzado por un coqueteo entre el pololo de la ex “Bkn”, Bruno Zaretti, y la animadora de “Invencibles”.

“A lo mejor algunas personas lo encuentran normal, yo ya dije ‘tengo códigos’. Además, yo no soy ni la Kel, ni Pangal, ni Kika. Son problemas de ellos, pero a mí no me dejen de mentirosa”, manifestó Argandoña.