Aunque no se arrepiente, Francisco Saavedra hace mea culpa tras tildar de "imbécil" a José Antonio Kast

En entrevista con La Tercera, Francisco ‘Pancho’ Saavedra, habló de varios temas, como el exitoso año que ha tenido, los animadores del Festival de Viña y también de una de sus polémicas, cuando tildó a José Antonio Kast de ‘imbécil’, luego de cuestionar que se hablara en mapudungún en el Congreso.

Al respecto, el animador dijo lo siguiente: “No me arrepiento, pero creo que no fue la forma. No voy a borrar lo que escribí en Twitter, porque no me arrepiento, fue una reacción muy mía. Con todo eso no lo pasé nada de bien. Uno se angustia, porque Twitter es muy violento. De repente leer varias cosas, varios insultos y unas cosas horrorosas, es para no creerlo”, sostuvo.

Además, indicó que sabía que su reacción fue impulsiva, sin embargo, pensó: “Esto ya está hecho, filo, yo soy un conductor que tiene opinión. Puede que no haya sido la forma, y que la palabra le haya chocado a algunos, porque piensan que debo opinar pero con respeto. Y ahí es cuando me doy cuenta de que tienen razón, y que debo dar mis opiniones con respeto”, dijo.

Agregó, que los rostros de televisión deben tener convicciones y luchas, pues tienen una tribuna que deben saber utilizar de buena forma: “Uno tiene que dormir con la conciencia tranquila, porque sé que de repente quito horas de mi sueño o de mi tranquilidad familiar por pelear por causas (…) no puede solo criticar y descansar en el Estado. Tienes que hacer algo”, reflexionó.