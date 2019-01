Tito Fernández reconoce difícil momento laboral: "¿Quién va a llamar a un violador?"

Durante el último tiempo el cantautor chileno Tito Fernández se ha enfrentado a una difícil situación debido a las denuncias que existen en su contra por presunto abuso sexual y violación.

Para hablar de este tema fue invitado al programa “Cada día mejor” del canal La Red y en la entrevista con Alfredo Lamadri,. el artista entregó su versión de las acusaciones de las tres mujeres que estuvieron en sus clases del Centro de Estudios Metafísicos, el 2010.

Al comienzo el “Temucano” realizó un mea culpa de lo ocurrido: “Haber metido la cosa humana, personal, en algo que no tiene nada que ver (…) este un error que yo cometí muy tonto y que estoy pagando muy caro”.

Pero lo que Lamadrid quería, al igual que todos los espectadores, era saber si el acusado era realmente culpable. Ante esto el artista respondió lo siguiente:

“En primer lugar, yo no soy un violador, no lo he sido, no lo soy, ni lo seré jamás. ¡Por favor, créanme! Estoy pasando por un momento muy malo, pero ustedes saben que tengo razón. No he hecho nada… bueno, nada”.

Pero las acusaciones, ciertas o no, le han costado bastante en su diario vivir, pues el hombre de 76 años asegura que se quedó “sin trabajo, no me han llamado de ninguna parte ni me van a llamar. ¿Quién va a llamar a un violador? (…) a mí me liquidaron, ¿quién me saca el estigma de violador?”, aseguró.

Al término de la entrevista, Fernández agradeció la tribuna que le dio el canal y contó que sus planes para el futuro aún son inciertos: “Estoy muy achacado por esta situación, y muchas gracias por haberme apoyado, porque aquí es donde se conoce a la gente. Ahora no sé si volveré a cantar, yo creo que sí… y para eso tengo que luchar”, finalizó.