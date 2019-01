Adriana Barrientos no tuvo compasión con el sensible momento que vive Luli

La modelo Adriana Barrientos no quedó ajena a la situación que está viviendo Nicole Moreno, más conocida como “Luli“.

La ex chica reality opinó de la difícil situación que vive la animadora de “Estilo Chic” luego de que su hijo se viera involucrado en una agresión con arma de fuego que tiene a un menor de edad con riesgo vital.

Así fue como Barrientos festinó con un video en su cuenta de Instagram, en donde recuerda pasados eventos conflictivos que tuvo con Nicole Moreno, acompañado del siguiente mensaje:

“Luli sorry por no etiquetarte me tienes bloqueada ! tenias razón me ibas a dejar un detalle en la cara jajajajajajaja te manejas perfecto en esa !!!”

Pero esto no fue lo único, en los comentarios del video también aplaudió a quienes la apoyaron.