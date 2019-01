"Fue un año durísimo": Carlos Caszely se abre y detalla cómo su esposa logró vencer al cáncer

Carlos Huberto Caszely hoy esta más feliz que nunca. No es porque el pueblo chileno haya olvidado aquel penal, porque eso no ha pasado. La razón es aún más poderosa: María de los Ángeles Guerra, su esposa de hace 45 años, se sanó de un cáncer a la quinta vértebra de la columna con el que luchó por 9 meses.

“Estoy feliz” afirmó el exseleccionado nacional en una entrevista con el diario Las Últimas Noticias. “Hace un año que no salía, que no disfrutaba, que no me reía. Estaba hecho mierda. La Mary (su esposa) es mi amante, mi amiga, mi señora”, aseguró.

La mejoría del amor de su vida literalmente le cambió la vida. El medio señala que antes Caszely se juntaba todas las mañanas para el café con los amigos. Ahora lo comparte en pareja.

“Siempre hemos salido, pero ahora más. Los dos vamos mucho al café. Leemos los diarios. Después dejo a María de los Ángeles en la casa, almorzamos donde mi hija y la acompaño al gimnasio”, explica Caszely.

Un dato no menor que agregó fue que, el tratamiento le costó 100 millones de pesos. Pero un seguro que vida que contrató hace 15 años atrás le cubrió 90 de esos. “De lo contrario, hoy estaría pato”.