Angélica Sepúlveda reveló participar en casting de nuevo reality, pero algo salió mal

Si hablamos de reality shows, Angélica Sepúlveda es una eminencia. La participante de “Granjeras”, “1810” y “Mundos Opuestos” cuenta con un amplio curriculum si a programas de televisión se refiere, pero esto no habría sido considerado en nuevo proyecto de Mega.

Con bombos y platillos se anunció el arribo de Diana Bolocco a Mega, donde animará un nuevo Reality.

Quien intentó ingresar de inmediato fue Angélica Sepúlveda, que comentó en su cuenta de Instagram que participó en el casting del nuevo programa que conducirá Bolocco.

“Como ya es sabido por todos, se viene un nuevo reality y muchos me preguntan si participaré en él. Yo soy de ir con la verdad de frente y por lo mismo, les cuento que en agosto del año pasado estuve en las grabaciones del casting, me comentaron que era de competencias, un tanto extremo y el premio al ganador maravilloso, me preguntaron si estaba interesada en participar y dije que sí“, comenzó explicando a través de su cuenta de Instagram.

Sin embargo, Sepúlveda no supo de nada más hasta el mes de diciembre, donde le comunicaron que los participantes ya estaban seleccionados. Y ella no quedó.

“Yo no fui llamada, por ende no seré parte de él, se los comento para que no me preguntan más si entraré a ese reality. Agradezco a todos los que deseaban que entrara a competir””, explicó.