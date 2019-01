Patricia Maldonado arremete contra periodista de La Red: "¿Vienes de una población callampa?"

A pesar de lo poco que llevamos en el año 2019, Patricia Maldonado se ha visto invadida de polémicas debido a las controversias en la que se ha visto involucrada.

Recientemente ha sido cuestionada por controversias con Tatiana Merino, a quien trató de “mentirosa” en el programa “Sin Límite” de Radio Agricultura.

Pero la gota que rebalsó el vaso se produjo el día de hoy durante el medio día cuando la panelista se enfrentó duramente al equipo de “Instrusos” del canal La Red, los cuales la esperaron a la salida de Mucho Gusto.

El periodista y camarógrafo se acercaron a ella para hablar sobre sus dichos de Tatiana Merinos, pero ella se molestó cuando le gritaron.

“¿Estudiaste 5 años para estar gritando como un marrano? ¿Vienes de una población callampa?, por favor, mijo, son cinco años de estudio, no te los podís farrear de esa manera (sic)”, señaló desde su vehículo.

Luego agregó que si querían hablar con ella, debían pagarle. “Yo no bajo el vidrio, no me interesa. Me tienen que pagar. Págenme, págenme. Ustedes hacen el programa conmigo. Háganme un bono, págenme y yo les subo la sintonía. Pero mi amor, mantenga su oficio como periodista. No se rebaje así como tonto“, sentenció antes de abandonar el lugar.

Aquí puedes ver un extracto de su día de furia.