Cecilia Bolocco desmiente críticas a Carlos Menem y exige respeto por salud de su hijo

En un hecho inédito, la ex Miss Universo Cecilia Bolocco emitió un comunicado de prensa este fin de semana, donde se refirió a una serie de comentarios y noticias que han salido durante la semana.

La exreina de belleza se encuentra en Miami, en compañía de su hijo, y desde esa ciudad quiso aclarar las polémicas.

A través de un texto que entregó a la prensa la “consultora Imaginacción”, que exhibió La Tercera, sentencia que jamás ha criticado a Carlos Menem, exige al Diario La Nación “de manera inmediata una aclaración” y pide respeto por su hijo, quien a fin del año pasado sufrió una riegosa operación.

A continuación, el comunicado completo:

“Debido al revuelo causado por las últimas publicaciones periodísticas en Argentina me he visto en la obligación de hacer este comunicado de prensa, algo tan poco habitual en mi acostumbrado estilo de guardar absoluto silencio, frente a tanta infamia.

Desmiento categóricamente todo lo publicado por el Diario La Nación en relación a las supuestas declaraciones mías con respecto a las vacaciones de Carlos Menem.JAMÁS me he referido ni me referiría a su accionar ni al de cualquier otro miembro de su familia.

Por lo mismo exijo una aclaración por parte del Diario La Nación de manera inmediata ya que en ningún momento he hecho declaración alguna a ningún medio de comunicación y nunca me referiría al padre biológico de Máximo, ni siquiera en forma privada, en los términos que dicho diario señala.

No aceptaré que se juegue y especule acerca de la difícil situación por la que estamos pasando y demando respeto por la salud y recuperación de mi hijo, menor de edad, quien se ha visto tremendamente afectado tanto por todas las informaciones falsas como las reacciones, declaraciones y entrevistas realizadas por otros miembros de la familia de Carlos, refiriéndose al vínculo con su padre biológico y a la supuesta negación por parte mía a la merecida información que éste está en su derecho de obtener, ya que en ningún momento se le ha obstaculizado la misma.

Cualquier información que Carlos requiera sobre su hijo, los canales de comunicación con Máximo y conmigo han estado, están y estarán siempre completamente abiertos, situación que a la inversa es diametralmente opuesta. Hasta el momento desde que Máximo fue dado de alta en Chile el 19 de Noviembre del año pasado, hemos recibido dos llamadas por parte de él, una para el día del cumpleaños de Máximo ese mismo 19 de Noviembre y la segunda el 28 de Diciembre. En ambas oportunidades Máximo pudo hablar con Carlos y desde entonces no hemos tenido noticias de él.

Desde diciembre estoy junto a mi hijo en Miami completamente enfocada en su recuperación y por lo mismo desconectada de cualquier contingencia mediática.

Agradezco el interés demostrado por tantos medios de comunicación, pero espero comprendan que en estos momentos es cuando uno más necesita de un espacio de tranquilidad y privacidad por lo que cualquier intento de obtener alguna otra declaración mía es y será infructuoso.

Jamás ventilaré por la prensa nada en relación a la salud de mi hijo ni sobre la relación con su padre biológico, la cual siempre ha estado interferida por otros causándole a Máximo gran dolor.

Su derecho a mantener una comunicación fluida con Carlos ha sido en los últimos años obstaculizada y cualquier otra información al respecto es completamente FALSA.

Soy enfática en decir además que no me parece prudente ni ético hacer ningún tipo de declaraciones ante la prensa cuando éstas involucran a un menor de edad.

Aprovecho nuevamente este comunicado para agradecer una vez más, como lo hice en el día en que dieron de alta a Máximo, al gran sector de la prensa que trató nuestra compleja situación con tanta deferencia y respeto como también sobre todo, las infinitas muestras de cariño y múltiples cadenas de oración que se han realizado pidiendo por su salud las cuales han sido sin lugar a dudas un gran bálsamo y un extraordinario pilar de fortaleza en estos duros momentos.

Atentamente, Cecilia Bolocco”.