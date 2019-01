Daniela Aránguiz tras su pronta salida de CHV: “No voy a dejar de vestir a mis hijos por la TV”

Hace poco hablábamos cómo Daniela Aránguiz fue capturada en las afueras de Canal 13 y se armó toda una teoría sobre su abandono al matinal de CHV que le abrió las puertas. Y era cierto.

“Desde marzo no seguiré en el matinal”, aseguró la exchica Mekano al diario La Cuarta, afirmando las especulaciones que se produjeron ante su aparición en las oficinas de Canal 13.

La esposa del Mago Valdivia se estaría anticipando al cambio que sufrirá “La Mañana”, programa en el que participa como panelista, debido a la llegada del Festival de Viña.

“Estoy en conversaciones (con Canal 13), escuchando las propuestas que me tienen, CHV también tiene una propuesta para unos pilotos que harán, así que disfrutó el día a día, pasándolo súper bien con un equipo que me recibió con los brazos abiertos”, aseguró para el citado medio.

Uno de los aspectos que Aránguiz fundamentales para su futuro televisivo tanto en CHV como en Canal 13, son los tiempos para sus hijos: “Para mí, lo fundamental es tener un horario especial, que me permita estar con mis hijos en la mañana, no transaré cosas en mi vida y menos mi familia“, afirmó.

Finalmente agregó sobre la importancia y el significado que tiene la televisión para ella, donde contó lo siguiente: “Para mí la televisión es un proyecto a largo plazo, me encanta, me motiva, lo paso súper bien y le tengo mucho cariño a la gente que trabaja en CHV, pero no voy a dejar de vestir a mis hijos y darles desayunos por la televisión“, finalizó.