Luli y su regreso a la TV: "Hay momentos en que uno tiene que hacer una pausa"

La modelo aseguró que el trabajo le ayuda a distraerse.

Luli ha pasado por un momento complicado debido a la situación de su hijo, por lo que decidió tomarse un tiempo y dejó la animación de su programa “Estilo Chic”.

Pasó el tiempo y Nicole Moreno regresó a su trabajo, asegurando que necesitaba un tiempo para preocuparse de sus cosas personales.

“La verdad es que estoy súper contenta con lo laboral. Me encontraron en este momento grabando para mi programa, así que estoy de vuelta. Esto me distrae, me gusta y me apasiona. Es un proyecto largo y somos un gran equipo”, comentó en “Intrusos” la ex reina de Viña del Mar.

Durante su descanso, la encargada de la conducción del programa fue Ingrid Aceitón, quien fue bien evaluada por el público y por la misma Luli.

“La verdad es que el trabajo es todo, es terapia para mí, igual que el deporte. Amo trabajar, lo hago desde los 13 años, ¿Cómo no iba a seguir ahora? Han pasado otras cosas en mi vida -no sé si peores que esto-, pero tengo que ser fuerte”, destacó.