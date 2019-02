Patricia Maldonado desmiente que las mujeres que crían solas a sus hijos son más felices

Cada vez las mujeres están más empoderadas y buscan un lugar dentro de la sociedad, recordemos que la ministra de la Mujer y Equidad de Género, durante una conferencia dijo que “El 2018 fue el año de las mujeres”.

En este mismo contexto, las panelistas del programa de Radio Agricultura, “Sin Límite” comentaron sobre un estudio donde salia que las mujeres solteras tienen un autoestima más alta y son más realizadas, una investigación de Alemania confirmo esto.

Paty Maldonado dijo “no creo que se sientan mas felices, no creo , yo creo que cualquier mujer que tiene un hijo quiere criarlo en pareja, que pena que no se pueda, no estoy criticando, porque puede que en una fiesta se te ocurrió y chavela, pero el ideal es que sea en pareja”

Además, agregó que “es fregado para una mujer criar a sus hijos solas, por eso podrán ser dos”.

A pesar que el estudio era sobre las mujeres, Raquel no quiso dejar de lado a los hombres que también están en una situación parecida y comentó “no quiero dejar dejar de lado a esas mujeres que tienen hijos y los dejan de lado para que los crié el padre, hay hombres que también se sacrifican por sus hijos y dan la vida por ellos”.