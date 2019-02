Actriz Mafe Bertero llegó a cortarse el pelo tras sufrir de Bullying

La joven actriz María Fernanda Bertero, quien participó en destacadas teleseries de Mega sufrió durante cinco años de bullying por parte de sus compañeros de colegio en la comuna de Quillota, según contó la adolescente, que cuenta con más de 540 mil seguidores en Instagram (@mafebertero), en una entrevista al diario Las Últimas Noticias.

“Partió en primero básico. Mis compañeros me molestaban por mi color de pelo, porque era rubia. Me decían pelo de choclo, pelo de fuego, rucia teñida”, contó inicialmente.

También recordó una vez que le pidió a su mamá que la llevara a la peluquería para que le corten el cabello, quedando con una melena a la altura del mentón.

“Pensé que así me iban a dejar de molestar, pero siguieron. Recuerdo un paseo a un camping donde todo el camino en bus me gritaban que era la pelo de choclo. El típico comentario o pregunta que me hacían era ‘¿eres teñida?’. Respondía que no, pero me asustaba y me daba vergüenza. Me ponía a llorar. Yo me quedaba callada, no le contaba a nade y sufría sola”

La situación salió a la luz luego que la actriz participara de una campaña de una tienda de retail, que tiene como objetivo combatir el bullying durante la vida escolar.

Mafe fue invitada a participar, ya que actualmente realiza charlas sobre el tema en su colegio actual.

“También empezaron a molestarme por mis dientes, que eran muy grandes y feos. Pasó el tiempo y empezaron a esconderme los cuadernos antes de las pruebas globales. Salía a recreo, volvía a la sala y no estaban. Me tenía que conseguir la materia y después de la prueba aparecían encima de mi mesa”, precisó sobre su difícil etapa escolar.