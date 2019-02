“Ya no está en edad para un colapso”: La ácida advertencia de Anita Alvarado a Paty Maldonado

Patricia Maldonado y Raquel Argandoña continúan en el ojo de la polémica, pues no bastan sus constantes polémicas con personajes de la farándula o la funa que vivieron durante una presentación de Llolleo.

Ahora se suma un ácido comentario de Anita Alvarado, quien arremete contra Patricia Maldonado.

La “Geisha” visitó este miércoles el programa “Intrusos” de La Red, lugar donde comentó a diversas situaciones vividas con las panelistas.

“Son insolentes porque la gente se lo permite“, aseguró sobre “Las Indomables”. Pero contra quien más arremetió fue contra Maldonado, incluso validando los comentarios de Tatiana Merino quien contó que la panelista de Mucho Gusto participó en fiestas durante el gobierno militar.

“Yo opino igual que la Tati. Te acuerdas que yo una vez estuve en Primer Plano y le dije, ‘si vas a demandar, demándame a mí, porque yo si tengo testigos que te va a dar vergüenza de lo que ustedes hacían’. Yo no hablo de bailoteo, digo de la otra parte“, aseguró Alvarado.

Finalmente realizó una dura advertencia dirigida a Maldonado, a quien le sugirió evitar este tipo de polémicas.

“Ella tiene que tener mucho cuidado. Ahora este no es un país militar. A ella le van a sacar los trapitos al sol y ella ya no está en edad para recibir un colapso nervioso, porque ahí se nos muere la Paty y te aseguro que la mitad del país no la va a llorar“.