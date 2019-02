Pampita habla de "tercera en discordia" tras su separación de Pico Mónaco: "Lo va a aclarar él"

El pasado 28 de enero la modelo Carolina Ardohain, mejor conocida como Pampita, declaró que su relación con Juan Mónaco llegó a su fin, “en buenos términos”.

No obstante, los rumores sobre una infidelidad por parte del extenista resonaron fuerte y, Pampita en una entrevista con revista Caras, se refirió a las acusaciones.

“Su hubo una tercera discordia, lo va a aclarar él“, aseguró. “Te puedo asegurar que no hubo nada de eso (engaño). Juan es una persona de muchos valores y nunca sospeché de él”, explicó.

Respecto a los motivos de su quiebre, la ex de Benjamín Vicuña decidió mantenerlo en reserva. “Son cosas nuestras como pareja que no hay que explicar, pero no pudo ser y nada más”, aclaró.

Aquí puedes ver el tweet donde informó de la situación.