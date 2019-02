La Doctora Cordero vio puras “obesas mórbidas” en la funa a “Las Indomables”

Escoltadas por Carabineros debieron salir Patricia Maldonado, Raquel Argandoña y la doctora Cordero del último show de Las Indomables en San Antonio.

Las mujeres fueron funadas, nuevamente, por un grupo de personas que les gritaban que se fueran.

Consultada sobre lo sucedido por el matinal “La Mañana” de Chilevisión la doctora Cordero entregó su visión de lo sucedido.

“Yo no soy fascista. Yo fui completamente contraria a la dictadura (…) A mi ninguna de las cosas me tocan. La señora que habla ahí -que participó en la funa- ni había nacido para el golpe militar. Yo tenía 20 tantos y fui una doctora demócrata camuflada, porque no se podía ser militante de partido en esa época”, expresó.

“Yo miré y eran personas que me recordaron a esas obesas que se hacen pasar por Adonis en ‘Espías del Amor’. Unas obesas mórbidas. Habían muchas de esas”, expresó.

Cordero agregó que la gente que se presta para esto suelen ser “personas que tienen vidas oscuras, que nadie les da bola, entonces, encontraron este espacio propicio para ser tomadas en cuenta y colgar un cartel que alguien les pasó y que decía: ‘”que se vayan estas viejas momias”.