Hijo de Cathy Barriga hace una extensa defensa de su mamá: "Veo cada día como se esfuerza al máximo"

La alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, ha sido criticada por el excesiva figuración que ha tenido en la comuna, como por ejemplo, cuando fue pintada en un mural en que comparte con personajes históricos. O ahora que aparece como una caricatura para sacarse fotos en la granja municipal.

Su hijo, Vicente González Barriga, sacó la voz en Instagram y defendió a su madre de las polémicas. El joven de 20 años publicó historias en su cuenta, que luego fueron compartidas por la alcaldesa.

“No digo las cosas por azar, sé lo que ella hace, porque soy su hijo, y veo cada día cómo se esfuerza al máximo por llevar adelante la comuna junto con hacerla feliz”, escribió el hijo mayor de Barriga.

“Conozco el mundo de la política, no todo es como los medios publican, conozco las falencias de las personas que trabajan en ella, y conozco el tipo de maniobras que suelen manejar con tal de llegar al poder”, criticó.

“Mi mamá no es así, simplemente no es capaz de llegar al poder de esa manera y hoy está en su lugar por la convicción y honestidad que tiene”, agregó.

Cathy se llenó de orgullo por las palabras de su hijo, por lo que ella decidió responder con una nueva historia de Instagram: “Uno en la vida cosecha lo que siembra, y si lo has hecho con amor y dedicación, no será un fruto cualquiera, sino el más apetecido por quienes no le dedicaron tiempo ni cariño a su siembra”.