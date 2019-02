Esposo de Javiera Suárez emociona con potente dedicatoria en día de San Valentín

View this post on Instagram

"Quien desee ver el arcoiris debe aprender a disfrutar de la lluvia" Paulo Coelho Han sido unas semanas de vientos y lluvias tormentosas. No sabíamos bien cuando salía el sol pero finalmente salió y ahora brilla nuevamente nuestra familia como el arcoiris que todos amamos ver. Así es mi @javierasuarezoficial y nuestra vida juntos, y por eso en este día en que celebramos el amor te doy gracias por elegirme diariamente y hacernos parte con Pedrito Milagros de esta tremenda aventura de vida. 👸❤❤❤ #valentinesday #diadelosenamorados #sanvalentin #sanvalentinesday #14febrero #paulocoelhoquotes #arcoiris