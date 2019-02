Julián Elfenbein recordó una "mala pasada" que vivió con su primer gran amor: le rompió el corazón

Según confesó Julián Elfenbein, -por medio de un desafío que le planteó su esposa Daniela Kirberg- su primer amor fue una argentina, pero la historia de amor no terminó como esperaba el conductor del “Pasapalabra”, de Chilevisión.

“Respondo el desafío de mi #Amoraprimeravista @Daniela_kirberg”, partió relatando Julián, por medio de su Instagram, y a continuación detalló que “mi primer amor era Julieta una chica argentina que amaba tanto que decidí tomarme un bus hasta Buenos Aires”.

Pero al momento del encuentro las cosas no fueron como él esperaba: “Cuando llegue allá después de haber viajado más de 24 horas, me dijo que la distancia no es para nosotros por lo que me dijo que estaba pololeando con otro. Terrible…. Jajaja”.

Aquí puedes ver la publicación en donde narra su triste historia amorosa.