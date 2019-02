A meses de salir del matinal de TVN, Karen Bejarano publicó un profundo mensaje

Karen Bejarano entregó un profundo mensaje sobre la felicidad a través de su cuenta de Instagram, una publicación que ya supera los 6 mil ‘me gusta’ y donde se puede ver a Karen muy sonriente posando en bikini.

Recordemos que la ex chica “Mekano” renunció en el mes de noviembre al matinal “Muy buenos días” de TVN, tras diferencias con parte del panel del programa. Hace poco también confesó que sufrió bullying cuando estaba en el colegio, ya que sus compañeros la molestaban por sus pecas.

“No sabía que ponerme y me puse feliz! 😁 No dejen que nada ni nadie les quite la magia de su corazón. 🤗Que no exista nada que los deje cuestionar sus capacidades, sus metas y sus sueños. Constantemente dejamos que otros se entrometan en nuestras vidas, dándoles la posibilidad de opinar y hacernos sentir mal… ¡Ya basta!”, es parte del mensaje de Karen.

“😌Se libre y déjate solo content@ a ti, porque la primera aceptación debe ser siempre la tuya y cuando la obtengas no dejarás que la amargura de otros apague la luz que quiere fluir en tu interior.”, agregó Bejarano.

Aquí puedes ver la publicación: