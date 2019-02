Nuevas actrices se integran a próxima nocturna de Canal 13

Hace pocos días se anunció el término de las grabaciones, de la teleserie que ha causado furor en los espectadores “Pacto de Sangre”, y con esto, se comienzan a conocer nuevos actores que se incorporarán a la sucesora de esta producción.

La próxima teleserie nocturna de Canal 13 ya había confirmado a los actores Julio Milostich y Alejandra Fosalba, y durante esta jornada, anunciaron que Amparo Noguera y Mariana Di Girolamo, también serían parte de este proyecto.

“He visto engancharse de la historia a un público que no es asiduo a las teleseries, que no está acostumbrado, porque vieron una manera distinta de presentar historias. Eso me parecía atractivo, por eso quería estar en este proyecto, además me interesó mucho el personaje y la historia”, expresó Noguera, según lo consignó Cooperativa.

Cabe mencionar que Noguera terminó su contrato con Televisión Nacional de Chile, luego de 24 años trabajando en emblemáticas teleseries del canal.

Mientras que la actriz Mariana Di Girolamo expresó que se integró a este elenco debido a que se presentan historias “se asemejan un poco más a lo que es una serie”.

Por su parte, el director de esta próxima nocturna, Cristián Mason, comentó que la historia tendrá relación con la desaparición del guía turístico Kurt Martinson en San Pedro de Atacama. “Tiene una parte que tiene que ver. Son situaciones que están en el ambiente, es una ficción”, explicó.

Por otra parte, el reconocido actor José Soza volverá a la pantalla chica, luego de su participación en la primera temporada de “Soltera otra vez” en 2013. Soza se integrará a la teleserie vespertina que reemplazará a “La Reina de Franklin”.