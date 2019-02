Dos preguntas que hicieron el ridículo en la conferencia de prensa de Felipe Avello

Felipe Avello es uno de los exponentes más importantes de la comedia en Chile. Su paso por el Festival de Olmué, la Teletón y el reconocimiento del Premio Nacional del Humor 2017, entregado por la Universidad Diego Portales, lo avalan. Por eso mismo, siempre hay gente que intenta pasarse de lista para estar a su altura. Pero fallan, rotundamente.

En la conferencia de prensa previa a su presentación en el Festival de Viña 2019, el comediante tuvo que presenciar como dos personas intentaron de hacerse las graciosas con él, lo que terminó produciendo incomodidad entre los presentes.

La primera pregunta vino de la actriz Daniela Palavecino, quien antes de hacer la consulta, hizo una especie de presentación teatral. “Quiero sabe por qué no has contestado mis llamadas y los Whatsapp que te he mandado. ¿Alguna mala cara? ¿Me perdí de algo?”.

Tal vez, otro artista se hubiera parado y dejado la conferencia. Pero para intentar salvarla, Avello intentó seguirle el juego. “Eeeh, tal vez no tienes mi nuevo numero telefónico”, respondió algo incómodo.

“Antes respondías y ahora no”, siguió ella.

“¿Este va a ser el tenor de las preguntas”, dijo él. Ahí si hubo risas de los presentes.

Ya al finalizar la conferencia, vino la segunda pregunta incómoda para el “Pececillo”. Esta vez fue hecha por Lorena Vargas, notera de “C.Q.C”.

“Quien te viera y quién te vio. Te veo mas aseado, has sufrido dos portonazos y tus perros ahora comen comida premium”, fue el enunciado de su interrogante.

Luego, afirmó que Avello había promovido el fichaje de Backstreet Boys y si “este año vendrán los New Kids On The Block (sic). ¿Podría ser?”.

Nuevamente, pacientemente, el comediante respondió: “¿Cómo? No te entiendo”.

“Bueno parece que mis preguntas no se entienden, te deseo éxito”, terminó diciendo Vargas.