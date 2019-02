¡Para que cantes a todo pulmón! Los grandes éxitos de Raphael y Yuri que seguro tocarán en Viña

Hoy se lleva a cabo la segunda jornada del Festival de Viña 2019 y los encargados de rememorar las clásicos de la música hispanoamericana serán Rapahel y la mexicana Yuri.

No existe persona en nuestro país que no bailó “Dame un beso” de Yuri o que no haya cantado a todo pulmón “Escandalo” del español Raphael, es por esto, que en esta te recordaremos los mayores éxitos de estos dos grandes artistas que prometen romperla en la Quinta Vergara.

Y obviamente, si quieres bailar y cantar los imperdibles hits de Yuri durante esta jornada del Festival, no te pierdas sus canciones más memorables.