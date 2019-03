El cantante puertorriqueño, Bad Bunny, que es uno de los exponentes más consagrados del Trap, la rompió en la noche final del Festival de Viña 2019, y es que con una Quinta Vergara llena de sus fanáticos los hizo bailar y cantar cada uno de sus hits.

El “Conejo malo” estuvo cerca de 1 hora y media sobre el escenario con un atuendo rosado completo y logró llevarse los dos galardones máximos de la noche, Gaviota de Plata y Oro.

El intérprete de “Estamos Bien”, “Caro” y “Mía” revolucionó a todos los asistentes a su show con sus pegadizos temas.

Recordemos que el pasado diciembre lanzó su primer disco “X100pre“, un álbum muy esperado, y con el que hizo bailar a una Quinta Vergara repleta.

Uno de los momentos más épicos se vivió cuando invitó al escenario al cantante “El Alfa”, con el que interpretó la canción “La Romana”, junto a otros de sus éxitos.

El cantante tuvo un show bastante multifacético, en el que bailó, invitó a diferentes artistas como y Arcangel, por lo que se llevó el reconocimiento de todos quienes pudieron disfrutar su gran show.

"Borré a toa's las putas de mis contactos"

"Gasto, gasto y no me pelo. Muchas putas y modelos”

"No me hables de amor verdadero. Yo tengo una colombiana y se lo meto entero" #BadBunny el que está deconstruyendo el machismo y respeta a las mujeres JAJAJAJA #Viña2019 pic.twitter.com/Rw0Zy6znKH

— Gianna (@Giannaaa9) March 2, 2019