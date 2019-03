Captaron la reacción de Felipe Avello al ver a los Backstreet Boys: es pura felicidad

Cuando se supo que Backstreet Boys vendría al Festival de Viña 2019, casi de inmediato en las redes sociales comenzaron a realizar una campaña para unirlos en el mismo día con Felipe Avello.

El comediante ha declarado ser una fanático de la “boy band” e incluso ha visto su show en Las Vegas, Estados Unidos. Y él mismo integra su música en sus rutinas, por eso todos los relacionan.

Sorpresa causó entre los televidentes cuando la transmisión mostró al “Pececillo”en el palco de la Quinta Vergara, cumpliéndose, en algún grado, el anhelo de ver a los dos artistas juntos.

Cuando comenzaron a cantar “I want it that way”, Avello no ocultó su emoción.

Aquí la reacción de Felipe Avello: