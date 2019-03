Clientes de la ferretería "Jani" piden que cambie su nombre para que no le vaya como a la comediante

La rutina de Jani Dueñas no salió como lo esperado en el Festival de Viña. Sobre el escenario duró un poco más de 30 minutos y tuvo que bajarse por la cantidad de pifias del público de la Quinta Vergara. Esto no solo le afectó directamente a la comediante, sino que también a la ferretería “Jani”.

“Yapoh, cámbiaselo, ¿no viste cómo guateó la humorista? No vaya a ser cosa que le pase lo mismo a tu ferretería”, fue lo que le dijo un cliente sobre el nombre del local a su dueña, Ana Rojas, según relata La Estrella de Valparaíso.

“Yo me llamo Ana Rojas, pero todos me conocen como Jani por el nombre del local. La historia del nombre es porque yo antes trabajaba con Jaime Pivet. La ferretería en ese tiempo llevaba su nombre, pero hace 5 años se llama Jani por una abreviatura que yo hice”, señaló entre risas.

“De pesados me dicen, ‘ya poh, Jani, sácale la jota y pónele Ani no más, ya sabes que a la humorista le fue mal’. Me da risa, porque yo no tengo nada de humorista, no cuento ni un chiste, ni menos tengo alguna relación con Jani Dueñas. Ojalá, porque así podría ir al Festival”, agregó.

De todos modos, la dueña de la ferretería dice que no le cambiará el nombre a su negocio. “Es gracioso sí, no lo niego, pero yo espero que me siga yendo bien y que haya Jani para rato”, remató.