Coté López revela cómo sacar de sus casillas a Luis Jiménez: les pidió a todos que "no" lo hicieran

No a todas las personas les gusta tener sobrenombres. Luis Jiménez es uno de esos que odiaría que lo nombren de otra forma que no sea Luis. Pero su esposa, María José López, no se da por enterada. O más bien, no quiere darse por enterada.

“INSTAAMIGOS subo esta foto para pedirles cordialmente que POR FAVOR dejen de decirle Lucho al LUCHO! … de verdad NO le gusta . Eso . Muchas gracias por su compresión ! Atte. la señora del lucho”, publicó Coté en su Instagram.

Así que ya saben cómo no decirle al Lucho Jiménez, según su divertida esposa pidió.