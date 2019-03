Osada: Pamela Leiva le mostró su "adornada" ropa interior a los Backstreet Boys

View this post on Instagram

Y como ya es ley en mi vida, si lo vamos hacer, es con tutti… De lo contrario me quedo en la casa!!! Gracias @festivalvinadelmar por traer a nuestros amores!!! Gracias a mis amigas que apañaron y a las demás que nos encontramos aquí. @makarenaaguilera @kometaclaris @crespiruli gracias @rodrigomenafoncea 😬