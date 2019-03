El cantante puertorriqueño Bad Bunny fue el encargado de abrir la última jornada del Festival de Viña 2019 y, a través de sus éxitos, logró encender a los asistentes en la Quinta Vergara.

Si bien su presentación fue un éxito en la Ciudad Jardín, los usuarios de Twitter criticaron el estilo musical y, así, surgieron cientos de memes.

Si no me quisiste así, no me busques cuando esté así #Viña2019 #BadBunny pic.twitter.com/uq754pcWrH

— Matiaaas 🍇 (@matiboose) March 2, 2019