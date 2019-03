Denisse Malebrán se lanza contra los Backstreet Boys por el uso de playback

La cantante nacional aseguró que nadie cantaba.

Los Backstreet Boys eran los artistas más esperados del Festival de Viña del Mar, y su actuación no defraudó a sus fanáticas.

Sin embargo, la banda estadounidense recibió algunas críticas debido a que algunos televidentes encontraron que estaban haciendo playback.

Una de ellas fue Denisse Malebrán, quien escribió en su cuenta de Twitter un ácido comentario sobre el show de los intérpretes de “I want it that way” en la Quinta Vergara.

“Nadie toca. Cantan sobre pistas con voces grabadas. En los coros ni siquiera se esfuerzan en doblarlos. Secuencias sin matices. Hay más bailarines que músicos. Sí, soy la amargada que nunca entenderá su devoción por una ‘boy band’. Y no cachaba que aún gustan tanto”, manifestó.

Debido a lo anterior, la cantante nacional se ganó el odio de varios, por lo que escribió un tuit para pedir “piedad” y que solo era su opinión.

