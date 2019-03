El irreverente look de Bad Bunny en la conferencia de prensa previo a su show en Viña 2019

El artista internacional, Bad Bunny, ya se encuentra en Chile para su presentación en la última jornada del Festival de Viña del Mar 2019, y por supuesto, tuvo que pasar por las preguntas de los periodistas acreditados en la conferencia de prensa.

Ya estamos acostumbrados a que el cantante de “Soy Peor” y “Estamos Bien” sea bastante extravagante con sus looks a la hora de salir a la calle o en sus propios shows, pero esta vez, combinó un blazer con buzo rosado que no dejó indiferente a nadie.

El autor del destacado disco “X100Pre” llega a Viña del Mar para consagrar tres años lleno de éxitos, donde artistas como Drake, Jlo, Becky G, Cardi B y J Balvin, han solicitado poder hacer una canción con él.

Disco que seleccionado como uno de las mejores producciones a nivel internacional, de hecho aprovechó el momento para comentar lo especial que es para él “X100Pre”.

“Como persona, mi interior real y mi intenciones como artista. Yo represento a una nueva generación y somos así. Quizás quieren escuchar una canción con sentido en algún momento, o simplemente se preocupan por un problema social, pero luego quieren escuchar canciones que las diviertan”.

Con relación al contenido de sus canciones, que ahora hablan temas profundos como la aceptación personal y de la violencia de género: “Yo no he cambiado mis letras por presión del feminismo o de algún grupo. Mis letras y lo que yo he querido llevar estos meses, no es por una campaña o una organización, sino que por algo que debería ser natural del ser humano. Respetar a todo el mundo”, finalizó el exponente más importante del Trap latinoamericano.